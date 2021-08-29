الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من عمليات الإجلاء في كابول

قال مسؤول أمني غربي، الأحد، إن القوات الأمريكية في المرحلة الأخيرة من مغادرة كابول، منهية عقدين من المشاركة في أفغانستان، وما زال يتعين نقل أكثر من ألف مدني في المطار قبل انسحاب القوات.





قال مسؤول من الحركة الإسلامية المتشددة التي اجتاحت أفغانستان إن حكام طالبان الجدد في البلاد مستعدون للسيطرة على المطار. واوضح المسؤول الأمني الغربي، الذي طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن موعد انتهاء العملية لم يتقرر بعد.





وذكر الرئيس جو بايدن إنه سيلتزم بالموعد المحدد له لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء، بعد 20 عامًا من غزو كابول والإطاحة بحكومة طالبان لحماية منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001. واوضح المسؤول المتمركز في المطار "نريد أن نضمن إجلاء كل مدني أجنبي وأولئك المعرضين للخطر اليوم. ستبدأ القوات في الهروب بمجرد انتهاء هذه العملية".





وقد تلاشت الحكومة المدعومة من الغرب والجيش الأفغاني مع دخول طالبان العاصمة في 15 أغسطس، تاركة فراغًا إداريًا عزز المخاوف من انهيار مالي وانتشار الجوع على نطاق واسع.





وبموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، قالت طالبان إنها ستسمح للأجانب والأفغان الذين يرغبون في المغادرة بالخروج. لقد أخرجت الولايات المتحدة وحلفاؤها حوالي 113،500 شخص من أفغانستان في الأسبوعين الماضيين، لكن عشرات الآلاف الذين يريدون المغادرة سيُتركون وراءهم.





وصرح مسؤول أمريكي لرويترز يوم السبت إن هناك أقل من 4000 جندي غادروا في المطار انخفاضا من 5800 في ذروة مهمة الإجلاء. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين إنه تم سحب بعض القوات لكنه امتنع عن الإفصاح عن عدد القوات المتبقية.





وقال المسؤول في طالبان لرويترز إن الجماعة الإسلامية لديها مهندسون وفنيون جاهزون لتولي مسؤولية المطار. واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن ننتظر إيماءة أخيرة من الأمريكيين لتأمين السيطرة الكاملة على مطار كابول حيث يسعى الجانبان إلى تسليم سريع للمطار".





وقال المسؤول الأمني الغربي إنه تضاءلت الحشود في بوابات المطار بعد تحذير محدد من الحكومة الأمريكية من هجوم آخر شنه متشددون بعد تفجير انتحاري خارج المطار يوم الخميس. وأسفر الانفجار عن مقتل العشرات من الأفغان و13 جنديًا أمريكيًا خارج بوابات المطار، حيث تجمع آلاف الأفغان في محاولة للخروج من المطار منذ عودة طالبان إلى السلطة.





قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها قتلت اثنين من المتشددين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية - أعداء الغرب وحكام طالبان الجدد في أفغانستان - التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. وتعهد بايدن بملاحقة منفذي الانفجار وقال إن الضربة ليست الأخيرة.



