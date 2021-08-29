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تعرف على العقوبة المنتظرة ضد شيكابالا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:00 ص
شيكابالا
شيكابالا
محمود دياب
ينتظر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقوبة مغلظة من قبل مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أحداث لقاء البنك الأهلي.

وكان شهد لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره نادي البنك الأهلي، مشادة لفظية بين أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود شيكابالا، عقب اللقاء والبدء في مراسم تتويج نادي الزمالك باللقب.

وتنص المادة 23 من لائحة اتحاد الكرة: «مخالفات وعقوبات من عناصر اللعبة، الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:

الإيقاف من 10 إلى 12 مباراة، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الأضرار إن وجدت، الشطب، تغريمه ما تم إتلافه، وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات».

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