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موعد مباراة توتنهام ضد واتفورد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:06 ص
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
يخطط متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة توتنهام ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل واتفورد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز على أستون فيلا في الجولة الأولى وخسر من برايتون في الجولة الثانية و يسعى للتأهل لأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الحالي.

في حين يحتل توتنهام المركز السادس في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، حيث خاض مبارتين حتى الآن وتمكن من الفوز فيهما ويسعى في الموسم الحالي للمنافسة على لقب البريميرليج وإسعاد جماهيره.

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام وواتفورد اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 على استاد توتنهام هوتسبر معقل النادي اللندني وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

الكلمات المفتاحية

واتفورد رياضة جدول الدوري الإنجليزي توتنهام

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