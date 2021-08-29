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جيهان خليل: لهذا السبب اخفيت خبر إصابتي بفيروس كورونا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


كشفت الفنانة جيهان خليل، عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أنها كانت فترة صعبة جداً في حياتها.

وقالت جيهان خليل في تصريحات صحفية لها أنها كانت في المستشفى ولم تستطيع التحدث وقتها لأنه تم وضعها على جهاز الأكسيجين، وحالتها كانت صعبة جداً، واخفت خبر إصابتها بالفيروس لأنها كانت بمفردها ولم ترغب في قلق عائلتها.

وأكدت جيهان خليل على مغادرتها للمستشفى، مُضيفة :"الحمد لله خفيت وطلعت من المستشفى وكله تمام بس كانت فترة صعبة وربنا نجاني من الموت".

وطالبت جيهان خليل جمهورها بضرورة توخي الحذر، والالتزام بالتطعيم والكمامات.

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