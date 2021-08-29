باربوسا يقود فلامنجو لانتصار عريض على سانتوس

أحرز غابرييل باربوسا ثلاثة أهداف، ليقود فلامنغو للفوز (4-0) على فريقه السابق سانتوس في الدوري البرازيلي.





صمد سانتوس الذي فشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة توالياً في الدوري، في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.





لكن باربوسا خطف الأضواء في الشوط الثاني، ونفذ ركلة جزاء بنجاح، ثم حول تمريرة مايكل إلى داخل المرمى، قبل أن يتابع الكرة المرتدة من جواو باولو، الذي أنقذ فريقه من هزيمة أكبر.





وهز المعار من مانشستر يونايتد، أندرياس بيريرا، الشباك في مباراته الأولى مع فلامنغو، في الدقيقة 84.





وتقدم فلامنغو إلى المركز الرابع وله 31 نقطة من 16 مباراة، متأخراً بسبع نقاط عن أتلتيكو مينيرو الذي خاض 17 مباراة.





وبقي سانتوس في المركز 11 برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.