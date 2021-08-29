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اليوم.. دينا الوديدي تحيي حفلاً غنائياً في محكي القلعة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
اليوم.. دينا الوديدي تحيي حفلاً غنائياً في محكي القلعة

تستعد الفنانة دينا الوديدي لإحياء حفلتها الغنائية، اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس، في مهرجان محكي القلعة في دورته ال 29، ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً. 

وتقدم دينا الغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي وغيرها.


ويذكر أن أخر أعمال الفنانة دينا الوديدي أغنيه "الكون" وهي من كلمات وألحان وغناء دينا الوديدي، توزيع وهندسة صوت دي جي توتي.

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