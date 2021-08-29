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شاهد.. ماذا قال أمير قطر أثناء جديدة لقاءه بـ الرئيس السيسي (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وأمير قطر على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، قائلا إنه كان لقاءا وديا.

بداية لمرحلة جديدة في العلاقات
وأشار "جبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن اللقاء سيكون بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر، وسيختصر الزمن، وستبدأ سنوات من التعاون الطيب بين مصر وقطر.

مصر فاتحة ذراعيها لكل الدول
وأضاف: "مصر فاتحة ذراعيها لكل الدول"، منوها بأن اللقاء بين الزعيمين كان وديا، وأمير قطر أشاد بالتجربة المصرية وأكد أن قطر ستقف في ظهر مصر، وتساعدها.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر ضربت مثلا خلال الفترة الماضية في التعامل مع القضايا العربية، حيث أنها لم تهاجم قطر، لافتا إلى أن هناك استجابة قطرية تدريجية للمطالب المصرية.

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