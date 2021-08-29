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نجم ريال مدريد يعلق على اقتراب مبابي من الملكي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:48 ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
وكالات
أقر ظهير أيمن ريال مدريد، داني كارباخال، صاحب هدف انتصار فريقه الوحيد على ريال بيتيس، في الجولة الثالثة من منافسات "الليغا"، بأن انضمام نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، ، لصفوف "الملكي" سيمثل إضافة قوية، لأنه لاعب كبير جداً.

وفي تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب بينيتو فيامارين، قال كارباخال: "أعتقد أنه كما قال المدرب نرحب بأي تدعيم لصفوفنا، سنرى إن كانت الأيام الأخيرة للميركاتو ستشهد دعم لصفوفنا، لأنه لاعب كبير بالفعل".

كما تحدث كارباخال عن الفترة الصعبة الماضية، التي غاب خلالها عن الملاعب لمدة طويلة، بسبب الإصابة.

وقال في هذا الصدد: "بعد فترة طويلة صعبة على المستوى الشخصي، الاحتفال فجر هذا الغضب، والعمل الكبير الذي تبذله في الظل من أجل العودة خلال الفترة الطويلة الماضية، أهدي هذا الهدف لزوجتي ولابنتي التيا تواجدتا في المدرجات لمؤازرتي، وأتمنى أن تمتد هذه اللحظة لفترة طويلة".

واختتم صاحب (29 عاماً) تصريحاته حول المشاكل التي واجهت الريال خلال الشوط الأول، وتغييرات المدرب الإيطالي كارلو أنشليوتي، المدير الفني للريال، التي أحدثت الفارق في النصف الثاني.

وأوضح: "دخلنا الدقائق الأولى بقوة، ولكن الخطوط تباعدت بعد ذلك، وبيتيس جعلنا نعاني كثيراً دون الكرة، سجلنا أهدافاً كثيرة في المباراتين السابقتين، واستقبلنا أهدافاً، مهمتنا كانت دفاعية أكثر اليوم، وهذا ما كان، وتمكنا من التسجيل من كرة، وحصد الانتصار الذي يمنحنا الهدوء قبل التوقف الدولي".

ورفع الفوز رصيد الريال للنقطة السابعة التي يقفز بها للصدارة مؤقتاً مع إشبيلية وفالنسيا، وريال مايوركا أصحاب نفس الرصيد. 

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