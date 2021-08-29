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ماكرون: فرنسا وبريطانيا ستقترحان منطقة آمنة في كابول

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان قرارًا إلى اجتماع طارئ للأمم المتحدة مقرر يوم الإثنين بشأن أفغانستان يقترح منطقة آمنة في كابول لمحاولة حماية الأشخاص الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وصرح ماكرون لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية في مقابلة نشرت يوم الأحد " يهدف اقتراح قرارنا إلى تحديد منطقة آمنة في كابول تحت سيطرة الأمم المتحدة مما سيسمح بمواصلة العمليات الإنسانية."

يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعا بشأن أفغانستان مع مبعوثي الأمم المتحدة لبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا - الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو). وقال ماكرون يوم السبت إن فرنسا تجري محادثات أولية مع طالبان بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وإجلاء محتمل لمزيد من الأشخاص من البلاد.

ومن المقرر أن تنسحب القوات العسكرية الأمريكية، التي كانت تحرس المطار في كابول، بحلول الموعد النهائي الثلاثاء الذي حدده الرئيس جو بايدن. وفرنسا من بين الدول التي أنهت أيضا عمليات الإجلاء من مطار كابول.

الكلمات المفتاحية

ماكرون فغانستان طالبان

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