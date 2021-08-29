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حصاد الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:59 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموسم المنقضي من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، في المركز الثاني، برصيد 76 نقطة.

ويرصد "الفجر الرياضي" حصاد الأهلي في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم:

يعد أكثر اللاعبين مشاركة مع الأهلي في الموسم المنقضي، هو أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، حيث لعب 33 مباراة، منهم 23 بشكل أساسي، بينما يعد محمد مجدي أفشة، الأكثر مشاركة بشكل أساسي، حيث لعب 31 مباراة منهم 29 بشكل أساسي.

الأهلي سجل 72 هدف، ودخل مرماه 29، خلال الموسم كاملاً في 34 مباراة، حيث فاز على أرضه في 10 مباريات، وخسر مباراة، وتعادل في 6 آخرين، دخل مرماه 16 هدف، وسجل 38 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

أما خارج أرضه، فقد فاز في 12 مباراة، وخسر في لقاء وتعادل في 4 لقاءات آخرين، سجل خلالهم 34 هدف، ودخل مرماه 13 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

حصل لاعبو الأهلي على 43 كارت أصفر، بينما لم يطرد من بين لاعبيه أي لاعب، طوال الموسم.

محمد شريف هو هداف الأهلي، والبطولة برصيد 20 هدف، ويأتي من بعده حسين الشحات برصيد 9 أهداف، ثم محمود كهربا برصيد 8 أهداف، ثم محمد مجدي أفشة برصيد 6 أهداف، ثم علي معلول برصيد 5 أهداف، ثم صلاح محسن برصيد 5 أهداف.

ويأتي علي معلول، رفقة حسين الشحات، الأعلى صناعة للأهداف برصيد 12 تمريرة حاسمة.

الأهلي حصل على 9 ركلات جزاء، منهم 8 ركلات تم تسجيلهم، وصدت واحدة فقط، بينما احتسب ضد الأهلي 5 ركلات، تم صد واحدة فقط.

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