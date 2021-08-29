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تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات.. الموعد والأماكن الخالية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد العطار

مازالت عمليات البحث عن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات مستمرة من قبل الطلاب الذين لم يكن لديهم الفرصة في التقديم بالمرحلة الأولى التي انتهت خلال الأيام الماضية.

وكانت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات قد انطلقت وفق حدود دنيا وهي من 88.4% علمي علوم، و80 % علمي رياضة، و65.7 % للشعبة الأدبية.

وشهدت الحدود الدنيا للقبول بالكليات هذا العام انخفاضا كبيرا بالتزامن مع تراجع المجاميع التي حصل عليها طلاب في نتيجة الثانوية العامة، بعد أن أجريت الاختبارات بنظامها الجديد لأول مرة هذا العام.

موعد تنسيق المرحلة الثانية
ومن المتوقع انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 ستنطلق خلال الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 6 أيام.

وخلال تلك المدة يستطع طلاب الشعبتين العلمية والأدبية تسجيل رغباتهم وفقًا للمجموع والتوزيع الجغرافي، وذلك لتقليل الاغتراب بين الطلاب ويعمل الموقع الإلكتروني على إظهار قائمة بكليات المتاحة للطالب التي يمكن الاستعانة بها خلال تسجيل الرغبات وفقًا لشعبيته الدراسية المقيد بها والمجموع الحاصل عليه.

أماكن خالية بالمرحلة الثانية
ومن المرجح أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة عند 80%، وهناك أكثر من 15 ألف مكان خالٍ للطلاب بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021 بكليات الهندسة وفقا لمؤشرات المرحلة الأولى.

ويتضح من المؤشرات أن الطلاب الذين حصلوا على ما يزيد عن 90 % في هذه شعبة الرياضيات هم 3000 طالب، ما يوفر مقاعد متاحة في كليات الهندسة ستكون أكثر من ذلك وبالتالي فأنه وفقا لتوقعات تنسيق الجامعات 2021 سيكون هناك أماكن متاحة للطلاب الحاصلين على أكثر من 85 % وليس فقط بل ستكون هناك أماكن متاحة للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 80% لاستيعاب الطلاب.

كذلك توافر أماكن خالية بكليات التخطيط العمراني وهي كلية وحيدة فقط بجامعة القاهرة يقترب طلابها من 400 طالب وطالبة والحسابات والمعلومات والفنون الجميلة والتطبيقية، كذلك وجود أماكن خالية لطلاب شعبة علمي علوم بكليات الطب البيطري والتمريض، حيث يبلغ عدد طلاب شعبة علمي علوم 22 ألفا و954 طالبا.

ويتنافس الطلاب بالمرحلة الأولى على كليات الطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي ولن يكون بها أماكن خالية، بعد أن تصدرت رغبات الطلاب.

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