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مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:00 ص
هازارد
هازارد
الفجر الرياضي
بات مصير الجناح البلجيكي إيدين هازارد غامضا داخل صفوف نادي ريال مدريد في الموسم الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن مركز "هازارد" في ريال مدريد أصبح في خطر، بعدما اقترب النادي الملكي من التعاقد مع الجناح الفرنسي كيليان مبابي الصيف الحالي، خاصة وأن مستوى اللاعب البلجيكي في تراجع كبير في الفترة الحالية.

وشارك الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور كبديل لـ هازارد في الجولتين الأولتين لكنه كان مؤثرًا بتسجيل 3 أهداف خلال 75 دقيقة فقط شارك فيها.

وأوضحت التقارير أن تألق فينيسيوس جونيور يجعله مفضلًا على حساب إيدين هازارد ليكون الجناح الأيمن في حال وصول كيليان مبابي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وسوف يشارك ايدين هازارد في مباراة ريال بيتيس بالجولة الثالثة مساء اليوم، السبت وعليه ضغوطات كبيرة لإثبات نفسه وإعادة نفسه إلى المنافسة على شغل المركز الجناح الأيمن حال وصول مبابي.

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هازارد مبابي ريال مدريد رياضة اخبار الرياضة

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