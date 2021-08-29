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لهذا السبب.. بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
لهذا السبب.. بسمة بوسيل تتصدر تريند جوجل

تصدرت مصصمة الأزياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها في حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي.

وأحتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها وقدمت له تورتة وغنت له للمرة الأولى على المسرح مع جمهوره أغنيته الشهيرة "كل سنة وأنت طيب" بعدما طلب منها تامر الغناء له ممازحاً "هارياني غنا في البيت"، وذلك السبب هو الذي جعلها تتصدر تريند "جوجل".


يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني الغنائية "صعبة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر على فتح الله

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