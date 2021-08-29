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ننشر طرق سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، خطوات سداد المصروفات للعام الدراسي الجديد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أماكن سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى المقبل، ومن هنا ننشر لكم كافة التفصيل المتعلقة بهذا الأمر:
 
يتم سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها، تشمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

يمكن سداد المصروفات من خلال شركات " وقت - ايجى باى- سداد ضمان - أمان - مصارى- بيى، وتسدد الرسوم باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة  اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، ومن المنتظر أن يبدأ العام الدراسى فى المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

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