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في هذا الموعد.. محمد رمضان يحيي حفلاً غنائياً في مدينة العلمين

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، في مدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر المقبل.

وأعلن محمد رمضان عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"إن شاء الله ميعادنا الخميس القادم 2 سبتمبر في الساحل الشمالي بمدينة العلمين الجديدة".

الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة بطولة سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم.

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