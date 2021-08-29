أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 الناجحين من الثانوية العامة، وهي ظهر اليوم الأحد الموافق 29/8/2021، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية والأماكن الخالية بها، مع إعلان موعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2021.





وانتهى الطلاب من أعمال تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لعام 2021 - 2022، الخميس الماضي، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، حيث سجل 117 ألف طالب وطالبة رغباتهم من إجمالي 118 ألفًا و280 طالبًا.





وبدأ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بحد أدنى للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بعدد طلاب 22 ألفا و954 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية بـ269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا 33 طالبا.





وبدأت اللجنة العليا للتنسيق، بعد غلق باب التسجيل ، في تحليل رغبات طلاب الشعب الثلاث (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي) لطلاب الثانوية العامة 2021، على أن يبدأ الموقع الإلكتروني في توزيع الطلاب وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، ثم البدء في حصر الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة كذلك المستنفذون رغباتهم، والاتجاه إلى التسجيل في الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية بتنسيق الجامعات 2021.





ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بتنسيق الجامعات 2021، في مؤتمر صحفي، لإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات.





رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 عبر موقع التنسيق الالكتروني

يمكنكم الآن الدخول على موقع التنسيق الالكتروني عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا )، للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 لطلاب الثانوية العامة.



