Advertisements

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 عبر موقع التنسيق الالكتروني

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:08 ص
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد إعلان نتيجة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 الناجحين من الثانوية العامة، وهي ظهر اليوم الأحد الموافق 29/8/2021، وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، وموعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية والأماكن الخالية بها، مع إعلان موعد فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2021.

وانتهى الطلاب من أعمال تسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات لعام 2021 - 2022، الخميس الماضي، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، حيث سجل 117 ألف طالب وطالبة رغباتهم من إجمالي 118 ألفًا و280 طالبًا.

وبدأ تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بحد أدنى للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر بعدد طلاب 22 ألفا و954 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 16 ألفا و293 طالبا، والحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية بـ269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بعدد طلاب 79 ألفا 33 طالبا.

وبدأت اللجنة العليا للتنسيق، بعد غلق باب التسجيل ، في تحليل رغبات طلاب الشعب الثلاث (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي) لطلاب الثانوية العامة 2021، على أن يبدأ الموقع الإلكتروني في توزيع الطلاب وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، ثم البدء في حصر الطلاب المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة كذلك المستنفذون رغباتهم، والاتجاه إلى التسجيل في الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية بتنسيق الجامعات 2021.

ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بتنسيق الجامعات 2021، في مؤتمر صحفي، لإعلان الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 عبر موقع التنسيق الالكتروني
يمكنكم الآن الدخول على موقع التنسيق الالكتروني عبر الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا)، للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 لطلاب الثانوية العامة.

الكلمات المفتاحية

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 نتيجة تنسيق المرحلة الاولى موقع التنسيق الالكتروني رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 تنسيق المرحله الاولي 2021

أخبار تهمك

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ يوم

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ريال مدريد يعلق على اقتراب مبابي من الملكي

منذ ساعة

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ ثلث ساعة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ نصف ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تعرف على العقوبة المنتظرة ضد شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يظهر لأول مرة.. تشكيل باريس المتوقع ضد ريمس فى الدوري الفرنسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019

مكتب التنسيق يعلن موعد طباعة بطاقة الترشيح للقبول بالجامعات .. إليك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

موعد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات 2019

تسجيل رغبات الثانوية العامة 2019‬‎ عبر موقع التنسيق .. مفاجأة سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2019 بشأن كليات الهندسة

3 ساعات فقط على إغلاق تسجيل رغبات المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2019

tansik .. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء | تنسيق المرحلة الثالثة عبر لينك بوابة الحكومة فور الإعلان عنه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:21 ص

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

مبابي يهدد هازارد في ريال مدريد

10:00 ص

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements