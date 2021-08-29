رسالة غاضبة من ميدو إلى اتحاد الكرة

وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، رسالة قوية وانتقادات حادة لرئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أحمد مجاهد.





وجاءت الانتقادات موجهة لأحمد مجاهد بعد سوء التنظيم الذي حدث في تتويج الزمالك بدرع الدوري الممتاز.





وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات إذاعية اليوم: "ما حدث في مباراة التتويج بالدوري هو أمر يسئ لصورة مصر أمام العالم كله".





وتابع: "أحمد مجاهد ماسك كل حاجة بنفسه، لازم يكون لكل واحد مسئولية خاصة به ويظهر كمسئول عن كل شئ".