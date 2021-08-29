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تفاصيل شخصية أمل رزق في مسرحية "زقاق المدق"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
تفاصيل شخصية أمل رزق في مسرحية زقاق المدق

أعربت الفنانة أمل رزق عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على مشاركتها في مسرحية "زقاق المدق" وهي من إخراج عادل عبده.


كشفت أمل رزق تصريحات صحفية لها أنها تقدم خلاله دور الشويش التي قدمتها سامية جمال في فيلم "زقاق المدق"، والأمر يعتبر مخاطرة كبيرة بالنسبة لها. 

وأكدت الفنانة أمل رزق أنها تقدم من خلال المسرحية عدد من الاستعراضات والأغانى بشكل مختلف وجديد عليها تمامًا تتمنى أن تنال الإعجاب.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة أمل رزق شاركت في مسلسل أذاعي "رابع ٠ار" وهو من بطولة لطيفة، أحمد عيد، أمل رزق، طارق عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهره، أمل عبد الله، ومن إخراج أيمن عبد الرحمن، تأليف محمد صلاح راجح.

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