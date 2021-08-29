تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

انتقد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، العقوبة المضاعفة التي نالها تشيلسي بطرد لاعبه ريس جيمس، واحتساب ركلة جزاء عليه في التعادل بينهما (1-1) في أنفيلد، قائلاً إنها حرمت الجماهير من مشاهدة المزيد من المتعة والإثارة في الشوط الثاني.





طرد الحكم أنطوني تايلور، اللاعب جيمس، بسبب لمس الكرة على خط المرمى، واحتسب ركلة جزاء لليفربول سجلها محمد صلاح، ليدرك التعادل بعد أن تقدم كاي هافرتس لتشيلسي.





ورغم أن كلوب يرى الواقعة لمسة يد صريحة، انتقد المدرب العقوبة المضاعفة قائلاً إنها أفسدت المباراة.





وأضاف: "لا أفضل أبداً العقوبة المضاعفة، لكن لو استمع أحدهم لنصيحتي فيما يتعلق بتغيير اللوائح، فإن الكثير من الأشياء ستختلف تماماً".





وتابع: "بالطبع كانت عقوبة قاسية، وربما أفسدت المباراة، غيرت كل شيء، سعدت بالشوط الأول حيث قدمنا أداءاً جيداً جداً، وخلقنا الكثير من المتاعب لتشيلسي، قدم "البلوز" مباراة رائعة أيضاً".





وأوضح: "كنت أرغب في استكمال المباراة بوجود 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، لنرى من سيكون الأفضل، لكن هكذا سارت الأمور".



