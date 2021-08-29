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بعد غياب عن الغناء.. دياب يعلن طرح "ياساتر"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد



أعلن الفنان دياب، عن طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "يا ساتر"، والتي تعد أولى أغانيه بعد تعاقده مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام على أعماله، والأغنية من المقرر طرحها اليوم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

وأغنية "يا ساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوت ماهر صلاح، وإنتاج وليد منصور،

كما روج دياب، لأغنية يا ساتر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة بوستر الأغنية، وعلق عليها قائلًا:"انتظروا أغنية يا ساتر غدًا عبر قناتي على يوتيوب". 

وكان انهى المطرب دياب،  تعاقده مع المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه أوفى بوعده معه بمنحه جميع المخالصات لإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما، بعد تحقيق الصلح بينهما تلبية لطلب الفنان تامر حسني.

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