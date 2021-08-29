مفاجأة.. موسيماني يوافق على بقاء مروان محسن في الأهلي

تتجه النية داخل النادي الأهلي، باستمرار نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح مصدر، أن النادي الأهلي لن يفرط في خدمات مروان محسن مهاجم الفريق، وسيتم الإبقاء على خدماته داخل الفريق بالموسم الجديد.





وأضاف: "اللاعب لم يتلقى عروض قوية حتى الآن، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لا يريد خروجه حيث طالب بإستمراره، ولكن حال توافر عرض لن يمانع خروجه".





واختتم: "موسيماني يثق في مروان محسن رغم الابتعاد عن التوفيق في مباريات الموسم الماضي، لكن المدير الفني يعلم بأن لاعبه يحاول العودة ويؤدي أدوار أخرى داخل الملعب".



