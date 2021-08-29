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"الإحصاء": 159.3مليار جنيه قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال 2018/2019

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية للهيئات الاقتصادية بالعام المالي 2018/2019. 
 
وترصد بيانات جهاز الإحصاء تلك المؤشرات، وفقا لما يلي:
 
- وصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ نحو 159.3مليار جنيـه عام 2018/2019، مقـابل 128مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 24٫4٪، وتركزت هذه الـزيادة في مشروعات النقل والتخزين.
 
- بلغت قيمـة الأصول الثابتة بالتكلفة 352.9 مليار جنيـه عام 2018/2019، مقـابل 314.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 12%، وتركزت الـزيـادة نتيجة لزيادة الأصول التي تم تكوينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بنسبة بلغت 225.7%. 
 
- وانخفضت قيمة قروض طويلة الأجل بنسبة 26.2% لتصل الى 166.5 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 225.2 مليار جنيه عام 2017/2018 نتيجة لزيادة الكفاءة الاقتصادية للهيئات وبصفة خاصة نشاط التعدين واستغلال المحاجر حيث انخفضت القروض طويلة الأجل الممنوحة له بنسبة 89.8%. 
 
- سجلت قيمة إيرادات النشاط الجاري 981.2 مليـار جنيـه عـام 2018/2019 مقابل 716 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبـة زيـادة 37٪، نتيجة للارتفاع الايرادات في بعض الأنشطة كالوساطة المالية وأنشطة خـدمـات الـدعم واستخـراج النفـط والغـاز الطبيـعي بنسبة زيـادة 160.5%، 63.4% ،31.7% علي التوالي. 
 
- بلغت قيمة الاجور 32.3 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 26.4 مليار جنيه عـام 2017/2018 بنسبة زيادة 22.1 ٪، تركزت هذه نتيجة لارتفاع الأجور في أنشطة الوساطة المالية والتأمين بنسبة 42.3% وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 21.5%. 
 
- بلغت قيمـة أرباح العـام (الفائض القابـل للتوزيـع) 146.1مليار جنيـه عام 2018/2019 مقابل 126.1 مليـار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة 15.8٪ تـركـزت هـذه الزيادة الي ارتفاع الأرباح في نشاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 228.1%.
 

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