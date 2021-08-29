تفاصيل وفاة لاعبة جودو بنادي الحوار بالمنصورة

لفظت رنا أحمد لاعبة الجودو، بنادي الحوار للألعاب الرياضية بمدينة المنصورة أنفاسها الأخيرة على إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء أداء التمارين الخاصة بها.



وفاة لاعبة جودو أثناء التمرين

وقال شهود عيان إن رنا أحمد لاعبة الجودو أثناء قيامها بالتمرين وبحضور والدتها ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، طلب منها المدرب أن تلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فسقطت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم إجراء الإسعافات الأولية بإنعاش القلب بعد توقفه فجأة أثناء التمرين، وأخذت سيارة الإسعاف الفتاة إلى أحد المستشفيات الخاصة، بالمنصورة، ولكن كانت النهاية بأن فارقت الحياة.



بيان نعي وحداد

وأصدر مجلس إدارة نادي الحوار الرياضي، بيان نعي خلاله لاعبته، عبر الصفحة الرسمية له على موقع "فيس بوك"، وتم إعلان الحداد بالنادي لمدة 3 أيام، تتوقف خلالها كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.





وجاء بيان النعي الذي نشره النادي عبر "فيس بوك" كالتالي: "راضين بقضاء الله وقدره، ينعي مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا أحمد حسين الغندور".



وتابع البيان: “تعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، اعتبارا من الأحد الموافق 29 أغسطس، ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان”.

.