الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل مدينة الموصل العراقية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل العراقية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

واستضافت بغداد، أمس السبت، قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وشاركت السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.