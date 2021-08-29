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التفاصيل الكاملة للهبوط الاضطراري لمروحية ملكة بريطانيا بعد دقائق من إقلاعها

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
وكالات

هبطت المروحية الخاصة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اضطراريًا نتيجة عطل أثناء توجهها لنقل ابنتها الأميرة آن.

 

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن المروحية "سيكورسكي إس-76" التي تبلغ تكلفتها قرابة 5 ملايين جنيه إسترليني، عانت من عطل فني بعد دقائق من إقلاعها في الجو يوم الأربعاء الماضي.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية،  لم يكن هناك أي من أفراد العائلة المالكة على متن المروحية عندما عانت من خلل في الجو.

 

ووقالت الصحيفة البريطانية، إن المروحية كانت متجهة إلى بالمورال لأخذ الأميرة آن 71 عاما إلى والدتها التي تقضي عطلتها السنوية حاليا في اسكتلندا وعادت إلى مطار نيوكاسل من أجل إصلاحها.

 

ونقلت "ذا صن"، عن مصادر أنه "تم اتباع نهج السلامة أولا وتمت إعادة الطائرة الهليكوبتر على الفور لإصلاح الخطأ الفني فيها".

 

وذكرت المصادر أنه "لحسن الحظ كان هناك متسع من الوقت لإيجاد ترتيبات سفر بديلة للأميرة آن التي استقلت مروحية أخرى".

 

وولفتت الصحيفة إلى أن المروحية مملوكة بالكامل لأفراد العائلة المالكة البريطانية كما أنهم يستعملون طائرة أخرى مماثلة لها.

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