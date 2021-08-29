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منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
وجه المخرج مجدي الهواري رسالة شكر لكل من الفنان عمرو سعد، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب عبدالرحيم كمال، بسبب حرصهم على حضور مسرحيته الجديدة" ياما في الجراب ياحاوي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر مجدي الهواري عدة صور لهم من خلال تواجدهم في كواليس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، وعلق عليها قائلاً :"الخامسة صباحاً، وتتوالى النجاحات، ماشاء الله لاقوة إلا بالله".

وتابع قائلاً :" الجمهور العزيز في ليلة من الف ليلة بجد، ضيوفنا اللي شرفونا النجم عمرو سعد، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامية سهير جودة
، الكاتب العزيز عبدالرحيم كمال".

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري، وهي بطولة إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، إسماعيل فرغلي.
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)
منى الشاذلي وعمرو سعد في كواليس "ياما في الجراب يا حاوي" (صور)

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