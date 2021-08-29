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صورة.. أول شهادة جدارات فنية تمنح لطلاب المجمعات التكنولوجية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نشرت الصفحة الرسمية لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، صورة أول شهادة جدارات فنية تصدر بالتعاون بين الصندوق، وغرفة الصناعات الهندسية، وهي شهادة تعادل مستوى المؤهل في اللائحة الأوروبية للشهادات والمؤهلات “EQF3”.
أول شهادة جدارات
كان الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، قد أعلن عن منح أول شهادة جدارات «competence certificate»، صادرة غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لطلاب المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة له.

وقال «الحيوي» في تصريحات صحفية سابقة، إن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، واتحاد الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى التعاون في مجالات التعليم الفني والتكنولوجى المختلفة.

الأولى من نوعها في مصر
وأضاف أن امتحانات الجدارات التي سيتم تطبيقها للعام الدراسي 20202021 بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب، هي الأولى من نوعها في مصر، لأنه سوف يتم عقدها بواسطة لجنة من الخبراء بالصناعة المصرية، أسوة بما يحدث بالدول الأوروبية الكبري الصناعية.

وأشار إلى أن الصندوق يطبق هذا النهج لأول مرة في مصر ليتم تعميمه في المستقبل على كافة مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي الجامعي منه وما قبل الجامعي كذلك، منوها إلى حرص إدارة مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأبو غالب على تطبيق هذا النموذج على طلاب الفرقة الثالثة به في تخصص تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية، لكي يكون المجمع نموذجًا يُحتذي به في باقي التخصصات بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة الأخرى التابعة للصندوق.

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