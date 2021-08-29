بعد انتحار شاب فارسكور.. 6 نصائح للتعامل مع المراهقين



ضجت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بانتحار من أعلى كوبري فارسكور بدمياط بسبب قسوة والده في التعامل معه حسب ما ترك في آخر رسالة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



قصة الانتحار

وقال إبراهيم شريف، الشاب المنتحر، قبل انتحاره: "الحمد لله جه اليوم اللى هموت فيه، بس للأسف هموت منتحر، وللأسف بسبب أبويا، حبيت أقول رسائل للآباء: إوعى ابنك ينام زعلان، وللناس اللى متجوزين: إوعوا تحسِّسوا ولادكم إنهم مالهمش حد".



وتابع موجها رسالة للآباء: "بلاش تزعّلوا أولادكم.. وتحسِّسوهم ان مالهمش حد"، واختتم رسالته إلى حبيبته: "آسف يا حبيبتى لأنى ماكنتش قد وعودى معاكى، ومش هلاقى زيك، وادعى لبابا ربنا يهديه لأنه السبب فى موتى".



نصائح للأباء

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن أن يعتمد عليها الأباء في التعامل مع المراهقين حسب الدراسات:



- لا تدع اكتئاب ابنك المراهق أو قلقه يكبر ويستحوذ على كل حياته، وإذا مر بيوم سيء أو موقف أثر عليه لا تدع ذلك الموقف يستمر تأثيره طولًا، أو يغير من مزاجه الشخصي لفترة زمنية طويلة حاول أن تحتوي الأمر.



- يجب التواصل المستمر بين الوالدين والشاب لأن الدراسات وجدت أن إحدى السمات المشتركة للعائلات المتأثرة بانتحار ابن أو ابنة هي ضعف التواصل بين الوالدين والطفل، لذلك الملاحظة والاهتمام أشياء مهمة للغاية.



- يجب عدم تجاهل أية تهديدات بالانتحار سواء كانت تلك التهديدات مكتوبة أو شفهية وتدعم معظم الأبحاث أن الأشخاص الذين يهددون صراحة بالانتحار لا ينوون حقًا الانتحار وأن التهديد هو نداء للمساعدة، للفت الانتباه لما يعانيه.



- يجب دعوة الشاب المراهق إلى عدم الإنعزال لوقت طويل، بل يجب العمل على مشاركته في اهتمامته بشك مستمر وتشجيعه على ممارسة الرياضة لأنها تعمل على إفراز غدة في الدماغ للإندورفين، وهي مادة يعتقد أنها تحسن الحالة المزاجية.



- استمع بنشاط واهتمام لكل ما يقوله الشاب وتكرار ما يقوله حتى يعرف أنك تفهم كلامه وتهتم بمشاعره، لأن الحديث عن الانتحار لا يزيد من خطر حدوث المحاولة ولكن يسمح للشخص بالتعبير عن نفسه أكثر.



- البقاء على اتصال وعرض المساعدة قدر الإمكان حتى لا يشعر الشخص بالوحدة وعدم اهتمام من حوله به، بحسب ما جاء في موقع "نيتشر" للمقالات والأبحاث العلمية.