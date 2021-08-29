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"غضب الجمهور اللبناني منه"... محمد رمضان يؤكد: الفنانة اللبنانية التي أتمنى العمل معها لم تخلق بعد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً بزيارته لبنان منذ أيام، لتكريمه خلال "مهرجان الأفضل الدولي" الذي أقيم في كازينو لبنان والذي مُنح خلاله لقب "سفير الشباب العربي"، وإعلانه بعدها عن سعادته بحصوله على الدكتوراه الفخريّة من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، الأمر الذي تسبب في هجوم حاد عليه.

وأجرى رمضان منذ أيام، أول لقاء تلفزيوني له عبر قناة "الجديد"، سُئل خلاله عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في ديو غنائي، فما كان منه إلّا أن ردّ قائلاً إنّ الفنانة اللبنانية التي من الممكن أن تشاركه في دويتو غنائي لم تولد بعد، وإنه من الممكن أن يجدها بعد 15 عاماً.

وتفاعل الجمهور مع هذا الرد، بشكل متباين، فمنهم من اعتبر حديثه بأنه إهانة للفنانات اللبنانيات وآخرون دافعوا عنه مؤكدين أن لديه وجهة نظره الخاصة، وله كامل الحرية في التعبير عنها.

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