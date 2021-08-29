ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمتي غسيل الأموال واتجارهم في المواد المخدرة





اتجار في مواد مخدرة

ونجحت الإدارة في الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والأراضى الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (90 مليون جنيه).



غسيل أموال

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بمحافظتى الإسماعيلية وشمال سيناء).