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بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى، وقيادات مكتب التنسيق.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكان تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من السبت 21/8/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذى أقرته وزارة التعليم العالى وكان بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ولشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالبا وطالبة

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