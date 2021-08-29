بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفى للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على أعمال التنسيق بالوزارة والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى، وقيادات مكتب التنسيق.





وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.





ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.



