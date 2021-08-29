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عاجل.. وزير التعليم العالي: أماكن شاغرة بكلية الهندسة لطلاب المرحلة الثانية
الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:43 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى للتنسيق استوعبت 79 ألف طالب، بينما استوعبت الشعبة العلمية بقسميها الرياضة والعلوم 39 ألف طالب.
وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إلى أن الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لشعبة علمي هذا العام انخفضت نحو 9% عن العام السابق، لافتا إلى أن كلية الطب هذا العام درجة القبول بها 90.7% مقابل 98% العام الماضي.
وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بطب الأسنان هذا العام 90%، بينما كان الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 88%، منوها بأنه يوجد أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية بكلية الهندسة، حيث متوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بالهندسة عن 80%.