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كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها عبر " إنستجرام"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها عبر إنستجرام
احتفلت الفنانة كنده علوش بمناسبه عيد ميلاد والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشرت كندة علوش صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:" مامتي حبيبتي كل سنة وانتي أحلا ام،وأحلا رفيقة وأحلا تيته،الله يخليلي إياكي يا روحي ولا يحرمني منك". 


يذكر أن كنده علوش تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل " الستات بتعرف تقتل" إخراج محمد سلامة بطولة كنده علوش،إنجي المقدم،أحمد وفيق

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