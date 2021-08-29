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كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها عبر " إنستجرام"
الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:03 م
آيه عبد العزيز
احتفلت الفنانة كنده علوش بمناسبه عيد ميلاد والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت كندة علوش صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:" مامتي حبيبتي كل سنة وانتي أحلا ام،وأحلا رفيقة وأحلا تيته،الله يخليلي إياكي يا روحي ولا يحرمني منك".
يذكر أن كنده علوش تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل " الستات بتعرف تقتل" إخراج محمد سلامة بطولة كنده علوش،إنجي المقدم،أحمد وفيق
نشرت كندة علوش صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:" مامتي حبيبتي كل سنة وانتي أحلا ام،وأحلا رفيقة وأحلا تيته،الله يخليلي إياكي يا روحي ولا يحرمني منك".
يذكر أن كنده علوش تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل " الستات بتعرف تقتل" إخراج محمد سلامة بطولة كنده علوش،إنجي المقدم،أحمد وفيق