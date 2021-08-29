كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها عبر " إنستجرام"





يذكر أن كنده علوش تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل " الستات بتعرف تقتل" إخراج محمد سلامة بطولة كنده علوش،إنجي المقدم،أحمد وفيق

احتفلت الفنانة كنده علوش بمناسبه عيد ميلاد والدتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".نشرت كندة علوش صورة لها برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:" مامتي حبيبتي كل سنة وانتي أحلا ام،وأحلا رفيقة وأحلا تيته،الله يخليلي إياكي يا روحي ولا يحرمني منك".