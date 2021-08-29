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"19 سفينة" إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:44 ص
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول.
وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامه.
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.