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ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية  

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:44 ص
المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، ما تبلغ لقسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية وإستغلال تلك البيانات فى إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.
 
فريق بحث جنائي
تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة فى تلك البلاغات إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى (تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية").

ضبط المتهمين 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (هاتف محمول، 7 شرائح هاتف محمول "تستخدم فى إرتكاب الوقائع")، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأنهم قاموا بارتكاب عدد من الوقائع، وبتطوير مناقشتهم أضافوا بقيامهم بشراء قطع أراضى وعقارات من متحصلات وقائع النصب وإيداع باقى المبالغ المستولى عليها بحساباتهم الشخصية بالبنوك.

أمكن التوصل إلى تقدم العديد من البنوك والمواطنين ببلاغات نصب واستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز (2 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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ضبط تشكيل عصابي البنوك الاستيلاء على أموال عملاء البنوك

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