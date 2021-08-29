عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين في أوكرانيا

تعرض العشرات من رجال الأمن والشرطة في أوكرانيا، لإصابات خلال "مسيرة المساواة" التي نظمها مجتمع المثليين في أوديسا.

وقد سار حوالي 150 شخصا من المثليين والمؤيدين لهم، في مسيرة وسط مدينة أوديسا حملوا خلالها أعلام قوس قزح ولافتات عليها شعاراتهم.

وأفادت صحيفة "سيغودنيا"، بأن معارضون للمثليين نظموا مسيرة مضادة تم خلالها الهجوم على حافة تقل مثليين.

وأصيب 29 من عناصر الشرطة بجروح، وتلقوا المساعدة الطبية.

واعتقلت الشرطة، 51 شخصا من المتظاهرين، ويجري في الوقت الراهن التحقيق معهم.