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بشرى سارة من القوى العاملة بشأن المسافرين إلى السعودية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال تقريرًا عاجلًا قيام وزارة الصحة بالمملكة حددت اللقاحات المعتمدة لدخول أراضيها هي: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)، وموديرنا (Moderna)، وأكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)، وجانسن (Janssen) وسينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac).

شروط الدخول للمملكة السعودية

وأوضح الملحق العمالى كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض أن وزارة الصحة بالمملكة اشترطت أن يحصل المواطن على جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل المملكة بعد الوصول إلىها، على أن يقوم المواطن مبدئيًا بتسجيل بيانات اللقاح الحاصل عليه على الموقع الخاص بوزارة الصحة قبل دخول المملكة التالى https:www.moh.gov.saeServicesPagesCovid19-egistration.aspx، حتى يتم إضافة الجرعات المتلقاه على تطبيق توكلنا.

شروط قبول طلب المواطن
ويشترط حتى يتم النظر فى طلب المواطن الراغب فى التسجيل على الموقع توافر عدة شروط هى: التأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة؛ حيث أن إدخال معلومات خاطئة قد يؤدى إلى رفض الطلب، ويشترط وجود هوية وطنية، أو هوية مقيم لاستقبال الطلب، وأن تكون المستندات المدخلة بصيغة (PDF)، وأن لا يتجاوز حجمها (MB1).

ويجب التأكد من مطابقة الشهادة عدة اشتراطات وهي: أن تكون البيانات الشخصية موضحة فى الشهادة، وأن تكون صادرة بإحدى اللغات: العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية، وأن تحتوى الشهادة بشكل واضح على اسم اللقاح، وتاريخه، ورقم التشغيلة.

وأن يرفق مع الطلب صورة من جواز السفر، وصورة من شهادة التطعيم، ولا يمكن التقدم بطلب جديد فى حال وجود طلب قائم، ويتم النظر فى طلب المواطن والرد عليه خلال 5 أيام عمل، وتحتفظ اللجنة الطبية بحق رفض أى طلب، أو فرض اشتراطات إضافية حسب ما تراه مناسبًا بعد مراجعته.

وأوضح الملحق العمالي كريم أبو السعد أن هذا القرار يأتى بعد أيام قليلة من إصدار تعميم من الجهات المختصة السماح للمقيمين المتواجدين خارج المملكة بالعودة على خطوط الطيران المباشرة مما تلقوا جرعتي لقاح داخل المملكة قبل السفر.

ويرى أن تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول أراضى المملكة يعد انفراجه فى موقف المصريين المتواجدين فى مصر فى الوقت الحالي ينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوى فى القريب العاجل.

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