وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن نسب القبول في كليات الأدبي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية وصل إلى 83.7% مقابل 96% العام الماضي، بينما قبلت الألسن 80% مقارنة 95% العام الماضي، بينما وصل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام إلى 79% مقارنة بـ 95% العام الماضي.





وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة لطلاب الشعبة الأدبية وصل إلى 67%، منوها بأن انخفاض المجاميع صاحبه انخفاض في الحدود الدنيا للقبول بالجامعات.



