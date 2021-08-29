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وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن نسب القبول في كليات الأدبي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية وصل إلى 83.7% مقابل 96% العام الماضي، بينما قبلت الألسن 80% مقارنة 95% العام الماضي، بينما وصل الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام إلى 79% مقارنة بـ 95% العام الماضي.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة لطلاب الشعبة الأدبية وصل إلى 67%، منوها بأن انخفاض المجاميع صاحبه انخفاض في الحدود الدنيا للقبول بالجامعات.

وأكد أن الأماكن بالجامعات لم تقل عن العام الماضي، لافتا إلى أنه تم إضافة 8 كليات جديدة لتنسيق هذا العام.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي نسب القبول سياسة واقتصاد الحدود الدنيا أخبار مصر

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