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ضبط 3186 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر السلبية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (3186) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11994) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات
شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهوده الإدارة عن ضبط (206) قضية متنوعة أبرزها (ضرائب عامة  – جمارك – الضرائب العقارية والملاهي).

هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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