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بعد تعرضه لحادث سير.. طارق علام يطمئن جمهوره على حالته الصحية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
بعد تعرضه لحادث سير.. طارق علام يطمئن جمهوره على حالته الصحية

أعلن الإعلامي طارق علام منذ ساعات قليلة، عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"عن تعرضه لحادث سير هو وزوجته الإعلامية دينا رامز، أثناء سيره على طريق وادي النطرون، حيث نشر صورة لإطار السيارة بعد انفجاره. 

ومن ناحية أخرى، حرص طارق علام على طمأنه جمهوره على. حالته الصحية، وقال في تصريحات صحفية له:" الحمدلله قدر ولطف، الموضوع عدى على خير دون أي خسائر أو إصابات، وبشكر كل من اهتم وحرص على الاطمئنان علي وعلى أسرتي بعد إعلاني عن الحادث، اغمرتوني بمحبتكم".



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