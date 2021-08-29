عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الأماكن الشاغرة في الكليات بالنسبة للأقسام العلمية المختلفة، موضحا أنه ما تم شغله في شعبة علمي علوم، هى كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي.





وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إلى أنه مازال هناك أماكن لطلاب المرحلة الثانية شعبة علمي علوم في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة واقتصاد وعلوم سياسية وألسن وإعلام فضلا عن الكليات النظرية.



