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عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الأماكن الشاغرة في الكليات بالنسبة للأقسام العلمية المختلفة، موضحا أنه ما تم شغله في شعبة علمي علوم، هى كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والعلاج الطبيعي.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إلى أنه مازال هناك أماكن لطلاب المرحلة الثانية شعبة علمي علوم في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة واقتصاد وعلوم سياسية وألسن وإعلام فضلا عن الكليات النظرية.

وعن الأماكن الشاغرة في كليات شعبة علمي رياضة، أوضح أن هناك أماكن في كليات الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة، واقتصاد وعلوم سياسية وألسن وإعلام.

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