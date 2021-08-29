الداخلية تواصل مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار

حفرة بعمق 8 أمتار

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه و7 أشخاص "مُحددين "، وعثر على حفرة بعمق (8 أمتار - الأدوات المستخدمة في الحفر - 4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها).





اعتراف الجناة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن القطع المشار إليها من ناتج الحفر للإتجار بها، بعرض المضبوطات على مفتشي آثار المنطقة أفادوا بأثريتها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار قيام (عامل –له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنه.