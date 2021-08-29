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بعد التعاقد مع شركة خاصة.. محافظ القاهرة يطالب شركات النظافة بالالتزام

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح خاصة وأن الدولة وفرت كافة الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغيير جذرى فى مستوى النظافة يضاهى العواصم المماثلة أو يفوقها، مشددًا على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف فى المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

منظومة النظافة
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهد الذى بذله فى التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لبدء المنظومة الجديدة بالقاهرة، كما قام بتوفير كافة الإمكانيات رغم أن المسئولية تقع فى المقام الأول على عاتق المحافظة فى هذا الملف لكن الجميع يعمل باعتباره شريك في تنفيذ مهمة وطنية تعمل فيها الدولة والشركات كمنظومة واحدة تهدف إلى تقديم خدمة أفضل لمواطنى العاصمة.

وأكد عبدالعال، على أن المحافظة ستعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة، مشيرا إلى أهمية أن يشعر المواطن باختلاف في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم .

التعاقد مع شركات خاصة 
وأضاف محافظ القاهرة، أنه لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب فى أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع .

وأكد على وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكنى والإهتمام بالشوارع والكنس اليومى ورفع الأتربة حيث ستقابل أى شكوى من المواطن باجراء فورى حاسم ضد المقصر.

وشدد اللواء خالد عبدالعال على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وشركتي "انفيرو ماستر" و " ارتقاء " لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن عن تلك الخدمة المهمة وتشعره بوجود إنجاز فى هذا الملف، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتنظيم العمل والمتابعة المستمرة للحصول على رضا المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مسئولى الشركتين وهيئة النظافة بانتقاء المتعهدين الجادين لأنهم أساس نجاح المنظومة، مشددًا على ضرورة متابعة عملهم فى الجمع السكنى أو توريد العمالة بمنتهى الدقة لأنهم يتقاضون أموال ولابد أن يقدموا مقابلها خدمة متميزة للمواطنين مع فسخ عقد أى متعهد لا يلتزم بالعمل على الفور .

كما طالب المحافظ بتعاون الشركتين والهيئة مع المجتمع المدنى لدعم منظومة النظافة الجديدة خاصة فى مجال توعية المواطنين بأهميتها ومشاركة الشباب فى القيام بهذا الدور .

الكلمات المفتاحية

محافظ القاهرة شركة خاصة النظافة

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