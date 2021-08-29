برلماني: زيارة السيسي للعراق لها الكثير من الدلالات

وضع العراق على خريطة التنمية الاقتصادية





رؤية الدولة المصرية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، من خلال زيارته مع دولة رئيس الوزراء للعراق منذ شهرين أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، المنعقد على الأراضي العراقية، تؤكد رؤية الدولة المصرية تجاه دعم الدول العربية الشقيقة، وحرصها على عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، بما يضمن في النهاية أمنه واستقراره.



وأضاف أن مصر تسعى بكل قوة منذ تولي الرئيس السيسي إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الأشقاء العرب وذلك بهدف خلق تكامل اقتصادي فعال يعود على الدول العربية بمنافع إقتصادية تسهم في ريادة الدول العربية وذلك من خلال اللقاءات المشتركة مع الدول المشاركة وهذا يؤكد على تصاعد دور مصر الريادى فى المنطقة، والنتائج الإيجابية لمصر وللمنطقة العربية بشكل عام.



وأختتم عضو مجلس الشيوخ، بالتركيز على كلمة الرئيس السيسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتأكيده على أن مصر لن تقبل بهذا وستتصدى لأي محاولة من شأنها التدخل في شئون الغير والعبث بالأمن الإقليمي والعربي على السواء في ظل معاناة العراق خلال الفترة الماضية في مواجهة عدد من التحديات التي تمر بها الأمة العربية وتأثرها بها.

قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعراق لحضور مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، للمرة الثانية بعد فترة قصيرة من الزيارة الأولى بـ يونيو الماضي لحضور القمة العراقية المصرية الأردنية لها أهداف سياسية واقتصادية واستثمارية، وتعكس عمق العلاقة التاريخية ولها الكثير من الدلالات التي حظيت بها الزيارة الماضية، ومدى التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات بين مصر والعراق، فضلًا عن أهداف أخرى هي زيادة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلاد المشركة، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون مع العراق والأردن.وأوضح"أبوالوفا" فى بيان له، اليوم الأحد، أن المؤتمر يستهدف وضع العراق على خريطة التنمية الاقتصادية والسياسية والاستثمارية بين دول العالم، انطلاقًا من حرصها على التطلع للمشاركة في المجالات العالمية، وتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة على مستوى كافة المجالات " سياسيًا وأمنيًا، واقتصاديًا وتجاريًا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها لسنوات عدة وتاريخ كبير والرئيس السيسي كان له الفضل في تقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين وإعادتها لمجراها الطبيعي خلال السنوات الأخيرة.