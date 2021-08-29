فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، موقف الأهلي من عودة محمد عبدالمنعم للمارد الأحمر في الموسم القادم، بعد أن انتهت إعارته مع الفريق السكندري.





وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة ل ـ"الفجر الرياضي " أن إدارة الأهلي وافقت على تجديد إعارة محمد عبدالمنعم لمدة موسم بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، على أن يعود أحمد عبدالقادر للقلعة الحمراء لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.





وأضاف، أنه كان يرغب في الحصول على خدمات ناصر ماهر تعويضا لرحيل عبدالقادر لكن اللاعب رفض الدخول في صفقة حسام حسن بعد العرض المغري الذي تلقاه من بيرأميدز.





واختتم الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بمواجهة أسوان في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.



