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نائب محافظ القليوبية يتفقد محور الخصوص الجديد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
تفقد الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، اليوم الأحد، سير العمل بمحور الخصوص الجديد، الذي يمتد بطول 5 كم، بدءا من طريق ترعة الإسماعيلية، وصولا إلى نفق الرشاح أسفل الطريق الدائري، وجرى متابعة الأعمال به والتنسيق مع شركات المرافق للالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

حملة لرفع الإشغالات
كما شن نائب المحافظ، يرافقه هاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بنطاق المدينة وطريق ترعة الإسماعيلية.

محاضر إشغال طريق 
وأسفرت الحملة، عن رفع الاشغالات الثابتة التي تعوق حركة المرور والمواطنين وتحرير محاضر إشغال طريق وباعة متجولين وإزالة الكتل الخرسانية والحواجز المعدنية المخالفة.

وخلال الحملة، جرى ضبط سيارة محملة يمخلفات البلاستيك بغرض إعادة استخدامه بأحد الورش المخالفة، وجرى مصادرة السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف، كما ضبط تروسيكل أثناء قيام سائقه بإلقاء مخلفات هدم بالطريق الرئيسي وتم مصادرة التروسيكل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

وشدد نائب المحافظ، خلال الحملة على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين ورفع كافة الإشغالات بمحيط المدارس والمراكز الطبية ورفع المخلفات أولا بأول.
نائب محافظ القليوبية يتفقد محور الخصوص الجديد
نائب محافظ القليوبية يتفقد محور الخصوص الجديد
نائب محافظ القليوبية يتفقد محور الخصوص الجديد
نائب محافظ القليوبية يتفقد محور الخصوص الجديد

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نائب محافظ القليوبية مخلفات الهدم محور الخصوص الجديد

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