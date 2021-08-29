تشيلسي يقترب من ضم نجم إشبيلية مقابل 50 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تشيلسي مستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي جول كوندي نجم أشبيلية.





وأوضح فابريزيو رومانو أن أشبيلية يرغب في الحصول على المزيد من الأموال من أجل التخلي عن النجم الفرنسي وأن الوضع الآن متوتر في المفاوضات.





وأفاد فابريزيو رومانو بأن المفاوضات مازالت مستمرة أيضًا عن طريق وسطاء وأن تشيلسي يحاول إيجاد حل من أجل حسم الصفقة.





ولفت فابريزيو رومانو أن كوندي ينتظر حسم الصفقة ويضغط من أجل الانضمام إلى تشيلسي في الفترة المقبلة.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن تشيلسي نجح في الصيف الحالي في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 115 مليون يورو من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.



