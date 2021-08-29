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ضبط 7 قضايا تهريب مستحضرات تجميل خلال 24 ساعة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

ضبط 7 قضايا
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط عدد (7) قضايا أبرزها تهريب (مستحضرات تجميل – بضائع أجنبية الصنع)

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (62) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1727) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (196) حكما قضائيا متنوعا. 

استمرار الحملات
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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