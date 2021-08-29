ضبط 7 قضايا تهريب مستحضرات تجميل خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-



ضبط 7 قضايا

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط عدد (7) قضايا أبرزها تهريب (مستحضرات تجميل – بضائع أجنبية الصنع)



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (62) قضية.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1727) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (196) حكما قضائيا متنوعا.



استمرار الحملات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



