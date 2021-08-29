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ماكرون يزرو كنيسة سيدة الساعة في الموصل

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:00 م
ماكرون
ماكرون
وكالات

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، كنيسة سيدة الساعة في الموصل بالعراق، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

واستضافت بغداد، أمس السبت، قمة إقليمية دولية تبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة.

 

 وتهدف قمة بغداد، لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

 

وشاركت السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

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