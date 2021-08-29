تعرف على تفاصيل المرحلة الثانية لـ"تنسيق الجامعات"

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل المرحلة الثانية في تنسيق القبول بالجامعات، قائلا إن المرحلة الثانية ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وستستمر حتى يوم السبت 4 سبتمبر.





وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، إلى أن هناك توقعات أن تستوعب المرحلة الثانية 243 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن هناك أماكن متاحة في معظم الكليات، موضحا أن المرحلة الثانية ستتساوى فيها شعبتي علمي علوم ورياضة معا، حيث ستبدأ المرحلة الثانية لشعبة العلمي بـ 254.5 درجة فأكثر.



